Nettuno d’oro al Bologna | poi la festa per la Champions League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il sindaco della città Matteo Lepore ha conferito ilal, fresca della conquista della. La cerimonia è andata in scena allo stadio Dall’Ara, sotto la curva rossoblù Bulgarelli, alla presenza del sindaco, dell’assessora allo sport Roberta Li Calzi, di dirigenti, squadra staff tecnico e medico rossoblù al gran completo e Massimiliano Ferrerio, padre di Davide, tifoso rossoblù finito in coma in seguito a un pestaggio avvenuto per scambio di persona a Crotone nell’agosto 2022. Il Sindaco Lepore ha voluto ricordare anche Sinisa Mihajlovic e annunciato la consegna nel prossimo futuro della cittadinanza onoraria al patron delJoey Saputo: “Credo nel destino: siamo nel 2024 e ilvinse lo scudetto nel ’64, 60 anni fa ottenendo il. Oggi come allora, qualcuno ci ha guardato dal cielo: il presidente Dall’Ara nel ’64, Sinisa Mihajlovic ora.