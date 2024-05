Nettuno d’Oro al Bologna - l’abbraccio a Thiago Motta e ai giocatori che hanno fatto l’impresa

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 - “Con questi risultati avete portato ile la nostra città in Champions”, è il ringraziamento del sindaco Matteo Lepore. E sotto la curva Andrea Costa, popolata da circa duecento tifosi con sciarpe e bandiere, antipasto della parata sul pullman scoperto che porterà la squadra in piazza Maggiore, tutto ilquesta sera ha ricevuto dalle mani del sindaco l’ambito riconoscimento del “”. Sorride a bordo campo Joey Saputo e sorridono i dirigenti rossoblù, stretti in un simbolico abbraccio ae ai calciatori che, già. Sembra sereno il tecnico che rossoblù rischia di esserlo ancora per poco se nelle prossime ore, come ormai appare scontate, si concretizzeranno le sirene della Juve. “Resta con noi, non andare alla Juve!” è l’invito di due tifosi dalla curva.

Nettuno d’Oro al Bologna sul prato del Dall’Ara. Lepore: “Resterete nei nostri cuori per quello che ci avete dato” - nettuno d’Oro al bologna sul prato del Dall’Ara. Lepore: “Resterete nei nostri cuori per quello che ci avete dato” - Il nettuno d’Oro consegnato dal sindaco Lepore al presidente Saputo e alla squadra. Questa è la prima tappa di una lunga serata, omaggio della città al bologna che ha ottenuto la qualificazione in ... bologna.repubblica

La festa del Bologna in Champions: parata rossoblù con il pullman scoperto, tifosi in tripudio. Diretta - La festa del bologna in Champions: parata rossoblù con il pullman scoperto, tifosi in tripudio. Diretta - bologna, 22 maggio 2024 - Fuori dallo stadio Dall’Ara di bologna, sono migliaia i tifosi rossoblù che stanno aspettando l’inizio della parata di festeggiamenti in occasione della qualifica del bologna ... ilrestodelcarlino

Sicurezza, Piantedosi: "Bologna città effervescente. I problemi ci sono, ma anche gli anticorpi" - Sicurezza, Piantedosi: "bologna città effervescente. I problemi ci sono, ma anche gli anticorpi" - Il Ministro dell'Interno oggi in città per la Festa della Polizia e per presiedere in Prefettura al comitato sull'ordine e la sicurezza. La protesta del Don Bosco "Un progetto legittimamente pianific ... bolognatoday