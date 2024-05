Netto calo L' ' inversione sui prezzi della benzina che fa sorridere gli italiani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Quotazioni dei prodotti raffinati inquesta mattina, come pure il Brent, sceso sotto quota 83. In lieve discesa anche idei carburanti alla pompa. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,882 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,884, pompe bianche 1,877), diesel self service a 1,734 euro/litro (-2, compagnie 1,737, pompe bianche 1,726).servito a 2,023 euro/litro (-1, compagnie 2,063, pompe bianche 1,943), diesel servito a 1,877 euro/litro (-2, compagnie 1,919, pompe bianche 1,794). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,318 euro/kg (-1, compagnie 1,337, pompe bianche 1,302), Gnl 1,183 euro/kg (+2, compagnie 1,190 euro/kg, pompe bianche 1,178 euro/kg).

