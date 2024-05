Neonato muore a 3 giorni per una infezione al Monaldi, tre medici indagati - neonato muore a 3 giorni per una infezione al Monaldi, tre medici indagati - Tre medici sono indagati per la morte di un neonato di Torre del Greco (Napoli), deceduto a tre giorni nell'ospedale "Monaldi"; secondo le prime risultanze sarebbe stato ucciso da una infezione ... fanpage

Il neonato morto nascosto per ore dentro uno stipetto: la mamma temeva di perdere il lavoro - Il neonato morto nascosto per ore dentro uno stipetto: la mamma temeva di perdere il lavoro - L'indagine della Procura di Grosseto sul neonato morto a bordo della "Silver Whisper", nave da crociera di lusso battente bandiera delle Bahamas, dovrà accertare se il decesso è stato provocato ... today

Neonato morto in nave, cosa sappiamo. La gravidanza nascosta, il parto in cabina, le colleghe complici: la verità dall'autopsia - neonato morto in nave, cosa sappiamo. La gravidanza nascosta, il parto in cabina, le colleghe complici: la verità dall'autopsia - L'indagine della Procura di Grosseto sul neonato morto a bordo della «Silver Whisper», nave da crociera di lusso battente bandiera delle Bahamas, dovrà accertare se il ... leggo