Neonato morto sulla nave - la verità nell’autopsia La madre non voleva ucciderlo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Monte Argentario (Grosseto), 22 maggio 2024 – “Non louccidere". L’avvocato Giovanni Di Meglio, legale di Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne nata a Manila, la mamma che ha dato alla luce il bambinoda crociera "Silver Whisper", avrebbe provocato la morte deiper una "negligenza criminale". "In quei due giorni di vita – aggiunge il legale – nonostante avesse nascosto a tutti la gravidanza e il successivo parto lo ha sempre allattato. Se avesse volutoavrebbe saputo come fare". Il piccolo infatti, sarebbe stato tenuto nascosto nella cabina della. E quando doveva restare da solo, veniva sistemato nell’armadietto per evitare che cadesse dal letto. Armadietto del quale venivano lasciate le ante degli sportelli aperti per permettere al piccolo di respirare. Azioni queste, che fanno ritenere che la 28enne non volesse uccidere suo figlio.

