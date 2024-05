Neonato morto sulla nave da crociera - domani l’udienza di convalida del fermo per la mamma e le 2 colleghe

"Stava nell'armadietto, lo allattavo". Parla la madre del neonato morto in crociera - "Stava nell'armadietto, lo allattavo". Parla la madre del neonato morto in crociera - Proseguono le indagini per fare luce sulla drammatica vicenda del neonato trovato morto domenica scorsa a bordo della nave da crociera Silver Whisper. Superato lo sconcerto iniziale, gli inquirenti ... ilgiornale

Neonato morto nella nave da crociera, la madre: "Lo lasciavo nell'armadietto ma lo allattavo e gli cambiavo i pannolini" - neonato morto nella nave da crociera, la madre: "Lo lasciavo nell'armadietto ma lo allattavo e gli cambiavo i pannolini" - La donna, originaria delle Filippine, non aveva rivelato di essere incinta. Ora è in carcere a Firenze insieme alle due colleghe accusate di concorso in omicidio. Il legale: "E' stata negligenza non v ... notizie.tiscali

Neonato morto sulla nave, 'madre l'ha sempre allattato' - neonato morto sulla nave, 'madre l'ha sempre allattato' - Così l'avvocato Giovanni Di Meglio, difensore di Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne nata a Manila (Filippine), la mamma che ha dato alla luce il bambino sulla nave da crociera Silver Whisper e poi ne ... ansa