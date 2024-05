Neonato morto dopo 3 giorni di vita - tre medici indagati a Napoli

Neonato morto a Napoli: indagati tre medici - Neonato morto a Napoli: indagati tre medici - Neonato di soli tre giorni morto: indagati tre medici, disposta l'autopsia. È la svolta relativa alla vicenda del piccolo con genitori residenti a Torre del Greco, nato in una clinica ... ilmattino

Antonio, neonato morto dopo il ricovero: 3 medici indagati per omicidio colposo. «Per loro non aveva problemi al cuore» - Antonio, neonato morto dopo il ricovero: 3 medici indagati per omicidio colposo. «Per loro non aveva problemi al cuore» - Una presunta infezione batterica ha stroncato la vita di Antonio, un neonato di appena tre giorni. Il piccolo poche ore dopo la nascita avvrebbe contratto un virus, accusato una forte febbre ... leggo

Christian Scaroni dopo il quarto posto al Giro d’Italia: “Pensiamo giorno per giorno, ci riproverò” - Christian Scaroni dopo il quarto posto al Giro d’Italia: “Pensiamo giorno per giorno, ci riproverò” - In una giornata per scalatori puri nell’ordine d’arrivo il nome più sorprendente è sicuramente quello di Christian Scaroni al termine della durissima sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo ... inbici