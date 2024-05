Nemi entra a far parte dei Comuni più Belli d’Italia e celebra la 91° sagra delle fragole

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Con l’arrivo di giugno,si prepara a ospitare unasagre più amate e colorate del Lazio. La 91° edizione dellae Mostra dei Fiori è alle porte e promette una giornata indimenticabile tra visite culturali, sfilate tradizionali e la distribuzione gratuita dei celebri frutti ma soprattutto festeggia l’ta come uno dei Borghi più. Inoltre verrà presentata la Birra alla fragola dedicata a. Una vera “immersione” nella birra per scoprire come nasce, come si produce e conoscere il processo della lavorazione… e assaggiarne il risultato grazie ad una partnership tra il Comune die il Birrificio Podere 676. Nel cuore della regione Lazio, a un passo da Romasi unisce ad una realtà del nostro territorio che come il Comuneè un vero tesoro: il Birrificio agricolo Podere 676.