Nella piazza simbolo | Si è allagato tutto come un anno fa Difficile restare qui

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Non so se valga la pena continuare. L’scorso laandò sotto di un metro. Ieri sera è successo di nuovo. Sono stato qui fino a notte fonda. Ci stavamo riprendendo e invece si torna da capo: ne vale la pena?". Umor nero, ma ad alto tasso di realismo lo sfogo obiettivo di Mauro Benelli, titolare dell’edicola che presidia ladi Monteveglio, ormai tristemente nota perché a ogni temporale importante va sott’acqua. L’scorso il livello arrivava alla cintura dei vigili del fuoco e la corrente proveniva da levante, direttamente dal Ghiaia di Serravalle. Lunedì sera invece acqua e fango sono arrivati da sud, dalla collina. E non sono bastati i lavori di rifacimento completo dellae del sistema fognario sottostante, che con un investimento di diverse centinaia di migliaia di euro prometteva di risolvere un problemaso.