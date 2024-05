Nel 1966 Dino Buzzati parlava di smartphone chiamandoli Teletini e descrivendoli come un malcostume diffuso - una moda diventata frenesia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)aveva previsto profeticamente gli, in un racconto del: “Cronache del 2000”. Lo scrittore non è stato solo lungimirante e presago sull’uso della tecnologia, ma anche sulle incidenze che quest’ultima, molti anni dopo, avrebbe avuto sulla società., i: gliprofetizzati dallo scrittore La letteratura diappartiene al genere fantastico, al surrealismo e a tratti anche alla fantascienza. Gli elementi magico-realistici nella produzione letteraria disono cospicui, tanto che questa evidenza era costata allo scrittore di Belluno vari giudizi che lo ”accusavano” di emulare Franz Kafka. In un articolo sul Corriere della Sera del 31 marzo 1965,scrive: ”Da quando ho cominciato a scrivere, Kafka è stato la mia croce. Non c’è stato mio racconto, romanzo, commedia dove qualcuno non ravvisasse somiglianze, derivazioni, imitazioni o addirittura sfrontati plagi a spese dello scrittore boemo.