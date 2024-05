Nei prati fiorentini vola farfalla che si credeva scomparsa - Nei prati fiorentini vola farfalla che si credeva scomparsa - Osservata una Zerynthia cassandra nel Parco Fluviale del Mugnone durante un'escursione organizzata insieme a Baker Hughes ... adnkronos

Gaetano Di Vaio morto dopo 7 giorni di agonia: l'attore di Gomorra, regista e produttore aveva avuto un grave incidente in moto - Gaetano Di Vaio morto dopo 7 giorni di agonia: l'attore di Gomorra, regista e produttore aveva avuto un grave incidente in moto - Non ce l'ha fatta Gaetano Di Vaio. Dopo sette giorni di speranze disperate il cuore del ragazzo del Bronx si è fermato. Il produttore, regista e attore napoletano, 56 anni, era ... leggo

Scoperta di Unifi: nei prati fiorentini una farfalla che si pensava scomparsa da decenni - Scoperta di Unifi: nei prati fiorentini una farfalla che si pensava scomparsa da decenni - Una farfalla che si temeva ormai scomparsa dai dintorni della città di Firenze è stata osservata durante un’attività di ricerca sulla biodiversità coordinata dall’Università di Firenze e condotta nel ... gonews