Napoli - Zielinski e Osimhen al passo d' addio ma in dubbio per il Lecce

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 - Per la Conference League, per ritrovare una vittoria che in casa manca dal 3 marzo e in generale dal 7 aprile, per fare pace con il Maradona e magari anche per salutare coloro che sono ald': è il caso di Piotr, promesso sposo dell'Inter a partire da luglio, ma molto probabilmente anche di Victor. E curiosamente entrambi, in vista dell'ultima gara di campionato, quella contro il, sono innello scacchiere di Francesco Calzona, a sua volta alle ultime battute alla guida del. I numeri diIn realtà, con una rivoluzione alle porte nel segno del prossimo direttore sportivo Giovanni Manna, i personaggi in procinto di fare le valigie sono tanti, tra campo e scrivania, e forse non tutti attualmente pronosticabili. In questo clima di incertezza c'è però un punto esclamativo ed è quello di, che si è già congedato dalla piazza con un'accorata lettera in attesa di farlo in campo.