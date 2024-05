Napoli - tendinopatia per Rrahmani | è a rischio per il Lecce

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Brutte notizie per l’allenatore del, Francesco Calzona, che rischia di dover fare a meno di Amirin vista della partita contro il, l’ultima di campionato. Il difensore kosovaro non si è infatti allenato a causa di una. Ha invece recuperato Cyril Ngonge, che si è lasciato alle spalle la sindrome influenzale accusata nei giorni scorsi ed ha svolto la seduta con il gruppo. Gli altri punti interrogativi in vista della sfida del ‘Maradona’ riguardano invece Victor Osimhen e Piotr Zielinski, che hanno svolto allenamento personalizzato in campo, oltre a Mario Rui (lavoro personalizzato in palestra). SportFace.

