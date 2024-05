TANTI DUBBI PER L'ULTIMA GIORNATA - TANTI DUBBI PER L'ULTIMA GIORNATA - In vista dell'ultimo turno di campionato contro il napoli, in calendario domenica alle 18 al Maradona, mister Luca Gotti dovrà monitorare le condizioni di diversi giocatori come Gendrey, Falcone, ... servizitelevideo.rai

Napoli-Lecce, la designazione arbitrale: fischia Dionisi con Valeri al Var - napoli-Lecce, la designazione arbitrale: fischia Dionisi con Valeri al Var - È stato designato il direttore per la partita napoli-Lecce valida per la 38a giornata di Serie A, che si giocherà domenica 26 Maggio 2024 alle ore 18:00 allo stadio Maradona. A dirigere il match sarà ... tuttonapoli

Napoli, non si è allenato Rrahmani - napoli, non si è allenato Rrahmani - Roma, 22 mag. - (Adnkronos) - Il napoli chiuderà domenica la sua stagione con la sfida interna di campionato contro il Lecce. sport.tiscali