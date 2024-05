Napoli | morto Gaetano Di Vaio - produttore di Gomorra Era ricoverato dopo un grave incidente con la moto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) lle attoreDi, vittima di unstradale avvenuto nella notte tra il 15 e 16 maggio 2024 a Qualiano, in provincia di, èoggi, 22 maggio L'articolo proviene da Firenze Post.

Incidente in cantiere della metro a Napoli: morto un operaio di 20 anni, due i feriti - Incidente in cantiere della metro a napoli: morto un operaio di 20 anni, due i feriti - Due feriti in prognosi riservata e un morto, di soli 20 anni: è questo il bilancio attuale dell'incidente avvenuto nel cantiere della metropolitana di napoli, secondo fonti sanitarie. Un operaio di 54 ... ansa

È morto l'attore e produttore Gianluca Di Vaio - È morto l'attore e produttore Gianluca Di Vaio - È morto l'attore e produttore cinematografico Gaetano Di Vaio. Era caduto dalla moto scorso 16 maggio a Qualiano, in provincia di napoli. Da allora era ricoverato in rianimazione all'ospedale di ... ansa

Perrone (AIOM): "Rete oncologica campana una delle migliori in Italia" - Perrone (AIOM): "Rete oncologica campana una delle migliori in Italia" - È il commento di Francesco Perrone, presidente Aiom e direttore Struttura complessa Sperimentazioni cliniche dell’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale, napoli che ha partecipato, nel ... adnkronos