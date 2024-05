Napoli - Manna al lavoro sul mercato | il piano per la ricostruzione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giovanni, nuovo direttore sportivo del, ha avuto i primi confronti con l’AD Chiavelli. Ilper ladella squadra in vista della prossima stagione. Giovanni, il nuovo direttore sportivo in pectore del, si è messo subito alper pianificare ladella squadra in vista della prossima stagione. Ieri, 21 maggio,ha trascorso una lunga giornata a Castel Volturno, accompagnato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Primi confronti con Chiavelli Durante la sua visita al centro tecnico,ha avuto modo di prendere visione delle strutture, conoscere lo staff e avere i primi confronti con Chiavelli. Un’importante full immersion nella sua futura casa operativa. L’ultima parola spetta a De Laurentiis Nonostanteabbia già avuto alcuni contatti esplorativi per sondare il terreno sul fronte allenatori, sa bene che l’ultima parola spetterà sempre ad Aurelio De Laurentiis.

Plastino sugli allenatori: “Motta non rimarrà in Italia, Manna sà che a Napoli non avrà carta bianca” - Plastino sugli allenatori: “Motta non rimarrà in Italia, manna sà che a napoli non avrà carta bianca” - “Sul futuro del napoli, o di altri, io non mi esprimo per principio. Anche perché qualsiasi cosa dici puoi portare fortuna o sfortuna. Su manna – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di ... ilnapolionline

CorrSport – Napoli attivo sul mercato e sul fronte allenatore: si attende risposta da Gasp - CorrSport – napoli attivo sul mercato e sul fronte allenatore: si attende risposta da Gasp - Il napoli, dopo l’arrivo nella giornata di ieri di Giovanni manna, è già attivo sul mercato. Continua anche il casting per la ricerca del tecnico, si attende risposta da Gasperini, oggi impegnato in ... mondonapoli

Manna al Konami, nove ore di lavoro. Incontro anche con l’agente di Meret. E’ cominciata l’era del nuovo ds - manna al Konami, nove ore di lavoro. Incontro anche con l’agente di Meret. E’ cominciata l’era del nuovo ds - manna sul napoli. All’improvviso, o forse no: con i tempi giusti. E così, dopo un comunicato di abbracci calorosi e baci firmato Juventus, ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno è arrivato ... ilnapolionline