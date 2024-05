Napoli - Manna al lavoro | colloqui con i calciatori e confronto con Calzona

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il nuovo ds del, Giovanni, ha avviato il suodi rifondazione incontrando i giocatori e il tecnicoper conoscere la rosa. Il nuovo direttore sportivo del, Giovanni, non perde tempo e si è subito immerso nelper la rifondazione della squadra. Dopo il suo insediamento, il dirigente ha intensificato la sua presenza a Castel Volturno per conoscere da vicino l’ambiente partenopeo. Secondo quanto riportato da Umberto Chiariello a RadioCentrale,ha trascorso l’intera giornata di ieri nel centro tecnico azzurro insieme al vice presidente Edoardo Chiavelli. Un segno di discontinuità rispetto al recente passato, con il presidente De Laurentiis che ha preferito non presenziare. Il nuovo ds ha voluto subito toccare con mano i campi d’allenamento e gli uffici, ma soprattutto ha avviato una prima ricognizione sulla rosa attuale incontrando personalmente ogni singolo calciatore delper deiindividuali.

Il primo giorno di Manna 9 ore a Castel Volturno si decide per Gasperini - Il primo giorno di manna 9 ore a Castel Volturno si decide per Gasperini - Nove ore di full immersion a Castel Volturno. Il primo giorno da dirigente del napoli di Giovanni manna si è trasformato subito in una maratona ed è finalmente un segnale incoraggiante per il futuro ... napoli.repubblica

Fedele: "Manna non ha autorevolezza, alla Juve era assistente di Cherubini" - Fedele: "manna non ha autorevolezza, alla Juve era assistente di Cherubini" - Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele. Ecco le sue parole: ... tuttonapoli

Manna ha parlato con ogni giocatore. Confronto anche con mister Calzona - manna ha parlato con ogni giocatore. Confronto anche con mister Calzona - Giovanni manna sta proseguendo il proprio lavoro a Castel Volturno come nuovo direttore sportivo della SSC napoli. Secondo giorno da dirigente azzurro, avrà il compito di rifondare la squadra ... areanapoli