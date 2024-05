Napoli - Manfredi | Starbucks porta flavor internazionale in una città con una grande capacità innovativa

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) -famosa per la sua cultura del caffè e per le sue tradizioni culinarie uniche, ha accolto con entusiasmo l'arrivo della rinomata catena americanache ha inaugurato nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I diil secondo store della Campania. Presente all'inaugurazione anche il sindaco diGaetano: “Avere un marchio comesignificare unin unache hama anche unatradizione. E' il mix giusto per dare il senso di unapiena di turisti stranieri ma anche di tanti napoletani abituati a muoversi nel mondo”, ha spiegato. L'apertura dello store hato anche 30 posti di lavoro: “Trenta ragazzi napoletani lavorano in questa realtà - ha aggiunto il primo cittadino - e questo rappresenta un altro passo di questo percorso che stiamondo avanti con i grandi marchi e i grandi gruppi, per unasempre più all'avanguardia, più competitiva, più aperta al mondo”.

