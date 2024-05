Napoli e Milan | i commoventi addii di Zielinski e Kjaer VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Due. Due assoluti protagonisti che dalla prossima stagione non indosseranno le maglie che li hanno fatti amare. Da un lato Piotr, dall’altro Simon. Il centrocampista polacco che ha fatto la storia delconquistando lo scudetto nella scorsa stagione, ha dedicato una toccante lettera ai suoi sostenitori durante i festeggiamenti per il suo compleanno, 30 anni. “Vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Non mi sono mai sentito più sicuro di quanto mi sia sentito qui con la mia famiglia”, ha cominciato a leggere emozionato. “Ricorderò sempre le cose belle che mi sono capitate qui e le persone meravigliose che ho conosciuto a. Siete straordinari. Non dimenticherò mai il vostro supporto e la vostra amicizia. Grazie a voi ho raggiunto tutto ciò che potevo desiderare nel nostro club”, ha aggiunto.