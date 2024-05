Napoli - arriva Starbucks con 30 nuovi posti di lavor - città accoglie secondo store in Campania

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Inaugura domani, nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I di, il® della. Il negozio, aperto in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo del brand in Italia, è il 38° in Italia e porta con sé 30dio.