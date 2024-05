Napoli - arriva Starbucks con 30 nuovi posti di lavor - città accoglie secondo store in Campania

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Inaugura domani, nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I di, il® della. Il negozio, aperto in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo del brand in Italia, è il 38° in Italia e porta con sé 30dio. Ogni partner (dipendente) sarà seguito lungo tutto il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Napoli, arriva Starbucks in Galleria Umberto: 30 nuovi posti di lavoro. Ma la libreria Mondadori resta ancora chiusa - napoli, arriva Starbucks in Galleria Umberto: 30 nuovi posti di lavoro. Ma la libreria Mondadori resta ancora chiusa - Da domani anche napoli potrà assaporare il caffè "american style". Apre alla Galleria Umberto I il secondo store Starbucks della Campania. Trenta i giovani assunti per l'occasione. "E' una cosa molto ... napoli.repubblica

Gaetano Di Vaio è morto, l'attore e produttore era in coma da giorni - Gaetano Di Vaio è morto, l'attore e produttore era in coma da giorni - Attore, regista, sceneggiatore, scrittore, produttore cinematografico, nella sua seconda vita Gaetano Di Vaio ha raccontato il disagio sociale delle periferie di napoli e le storie di riscatto come la ... adnkronos

Perché Napoli si chiama così - Perché napoli si chiama così - Perché napoli si chiama così Un viaggio tra miti e storia per capire le origini del nome della città partenopea. immobiliare