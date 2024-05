Napoli - ancora un incidente sul lavoro | un morto e due feriti

Napoli, arriva Starbucks in Galleria Umberto: 30 nuovi posti di lavoro. Ma la libreria Mondadori resta ancora chiusa - napoli, arriva Starbucks in Galleria Umberto: 30 nuovi posti di lavoro. Ma la libreria Mondadori resta ancora chiusa - Da domani anche napoli potrà assaporare il caffè "american style". Apre alla Galleria Umberto I il secondo store Starbucks della Campania. Trenta i giovani assunti per l'occasione. "E' una cosa molto ... napoli.repubblica

Foschi: "E' il sogno di De Laurentiis, ma non verrà a Napoli. Cederei tutti, anche Kvara" - Foschi: "E' il sogno di De Laurentiis, ma non verrà a napoli. Cederei tutti, anche Kvara" - Se lui riuscisse a portare Conte a napoli, ad accontentarlo su tutto, anche sui trasferimenti in entrata ed in uscita potrebbe fare un grande lavoro per la piazza, però ci sono dei costi esagerati che ... areanapoli

Il primo giorno di Manna 9 ore a Castel Volturno si decide per Gasperini - Il primo giorno di Manna 9 ore a Castel Volturno si decide per Gasperini - Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro». Il napoli invece ufficializzerà con i suoi tempi l’ingaggio di ... napoli.repubblica