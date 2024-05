Napoli | aggredisce e rapina un uomo perché non vuole farsi lavare il vetro - arrestato

(Di mercoledì 22 maggio 2024): fermo al semaforo si rifiuta diil parabrezza in cambio di soldi, l’cosi lospaccando lo specchietto Un 57enne napoletano era fermo al semaforo di via Nuova Marina a bordo della propria auto quando gli si avvicina unsulla trentina.Lui è originario della Nigeria e si offre diil parabrezza dell’autista in cambio di un compenso ma il 57enne non.A quel rifiuto il 26enne – senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine – dà il via libera alla propria furia. Impugna una mazza di ferro e prima frantuma lo specchietto retrovisore lato guida e poi si impossessa di uno smartphone che sempre il 57enne aveva riposto sul cruscotto.Il 26enne si allontana ma l’aggressione e laavvengono davanti alla caserma della stazione carabinieri di Borgoloreto. Coltello e mazza di ferroDue militari sono proprio lì, impegnati nei controlli a largo raggio in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe, e hanno visto la scena.

