Nahitan Nandez vicino alla Roma | ecco tutti i nomi possibili per il centrocampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)22 maggio 2024 -un matrimonio da farsi il prima possibile, così da chiudere la porta ad eventuali pretendenti. In attesa dell'ufficializzazione del nuovo capo dell'area mercato capitolino, ovvero Florent Ghisolfi, in arrivo dal Nizza come confermato due giorni fa dallo stesso presidente del club transalpino, il mercato giallorosso comincia a muovere i primi passi e potrebbe permettere già prima dell'inizio delle trattative di conoscere chi saranno i nuovi inquilini di Trigoria il prossimo campionato. Il centrocampista ex Boca Juniors di proprietà del Cagliari, il prossimo 30 giugno vedrà il proprio contratto con gli isolani terminare e dopo 5 anni in cui è diventato uno dei simboli del club del presidente Giulini, a 28 anni l'uruguayano è pronto per una nuova sfida. Nella giornata di ieri molte testate avevano riportato come il giocatore avrebbe già un accordo in essere con la, ma sebbene le trattative tra le parti siano già avviate e ben indirizzate, questo ancora non è definitivo.