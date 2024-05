Musumeci | serve evacuare Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 20.15 "Sono stati realizzati migliaia di edifici nell'area dei,ci vivono 80mila persone. E' l'eccessiva antropizzazione del territorio che andava impedita in passato e oggi crea problema ai fini del piano speditivo di evacuazione. Stiamo lavorando con prefettura, Comuni e Regione per definire un piano che se necessario andrà attuato" e lì "servono 500mln per la sicurezza" Così il ministro per la Protezione civile,,dopo il vertice a Palazzo Chigi sullo sciame sismico a ovest di Napoli. "Chi vive lì sa dei rischi".