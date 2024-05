MuST23 - si inaugura domani a Capaci il Museo Stazione 23 maggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) sulle Stragi di mafia a Falcone e Borsellino Nasce, il23, nella cittadina che 32 anni fa per il mondo, diventò sinonimo di strage. Addiopizzo Travel eNo Mafia presentano il primo step di unimmersivo, che mira alla creazione di uno spazio di fruizione culturale permanente. Finanziato in gran parte da Invitalia (con la misura cultura crea 2.0) e da Legacoop e Coopfond,non è unsulla mafia, né tantomeno sulla strage del ‘92, ma un luogo dove la storia si racconta per comprenderne le dinamiche e ricostruire un senso. L’obiettivo è quello di raccontare 32 anni di lotte, di successi, anche di delusioni nella lotta alla mafia. Raccontare un territorio che non è solo un pezzo di autostrada saltato per aria. sulle Stragi di mafia a Falcone e Borsellino Lo spazio utilizzato è quello dell’exferroviaria di, concessa in comodato d’uso gratuito da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

