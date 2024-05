Musica | il pop è femmina Maschio dove sei?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dua Lipa (sensuale e dance), Taylor Swift (romantica e country), Billie Eilish (GenZ e fluida) sono le regine delle classifiche mondiali perché parlano, ciascuna, a un popolo preciso. Mentre i colleghi uomini hanno perso audience. Era un «boys club», il mondo del pop, adesso non più: i tempi d’oro delle teen band alla Backstreet Boys e di un ex Take That, Robbie Williams, sul trono dellamainstream sono finiti. Lo hanno decretato gli ultimi Grammy Awards, un’incredibile passerella di ragazze vincenti: da Billie Eilish a Miley Cyrus, passando per l’inarrestabile Taylor Swift che ha stravinto per la quarta volta nella categoria miglior album dell’anno. Non c’era mai riuscito nessuno, nemmeno Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, fermi a quota tre. Masono finiti i ragazzi? Intendiamoci, non è che gli uomini siano stati emarginati dall’industriale, solo che hanno scelto di silenziare la loro vocazione di artisti pop per dedicarsi al folk, alla scena alternative oppure lanciarsi nel mare indistinto del rap o della trap.