Muore dalla voglia di giocare Ma | Jannik Sinner - la soffiata spaventa i tifosi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Filtra ottimismo per la presenza dial prossimo Roland Garros. Il 22enne altoatesino è volato martedì a Parigi e giovedì deciderà definitivamente seo meno lo Slam sulla terra rossa. Per il direttore di UbiTennis, Ubaldo Scanagatta, intervenuto martedì pomeriggio a Radio Sportiva, la situazione va però valutata: “Lui (, ndr) secondo medi, quindi spinge sicuramente — ha detto —, ma i medici come sempre sono prudenti e quindi è fra due fuochi. Le preoccupazioni sono normali, al Roland Garros, tre set su cinque, sette partite sulla terra rossa, si fatica di più. Però penso anche che lui avendo vinto l'Austalian Open, ed essendoci una situazione in cui ci sono tantissimi giocatori fuori forma o fuori condizione… Non credo che luifare il Grande Slam, però decidere a priori di nona Parigi e di rinunciare al Grande Slam con tutti questi giocatori in condizioni incerte…”.

Entry list Atp Halle - Jannik Sinner comanda il tabellone: sei top 10 al via - Entry list Atp Halle - jannik Sinner comanda il tabellone: sei top 10 al via - Pubblicata l'entry list del torneo su erba. Ecco i tennisti che hanno scelto la Germania per prepararsi allo Slam londinese ... tennisworlditalia

La scelta di Djokovic è una mazzata per Sinner: ribaltone in classifica - La scelta di Djokovic è una mazzata per Sinner: ribaltone in classifica - jannik Sinner incassa la notizia inaspettata ... si è improvvisamente prospettata l’ipotesi di scalzare il fuoriclasse dal trono anche senza giocare a Parigi. Sarebbe bastato che Nole non arrivasse in ... milanlive

Carlos Alcaraz ci sarà al Roland Garros 2024 C’è un’importante novità - Carlos Alcaraz ci sarà al Roland Garros 2024 C’è un’importante novità - Dopo aver saltato gli Internazionali BNL d'Italia, si avvicina il Roland Garros 2024 e Carlos Alcaraz ha sciolto le riserve. tag24