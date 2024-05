Muore carbonizzato all’interno della sua auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tragedia in via Stradivari ieri poco dopo le 18.30 nell’abitato di Spino d’Adda. Un uomo è morto nell’incendiosua. Sul posto per cercare di salvargli la vita,medica, ambulanzaCroce Rossa di Lodi e un elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Purtroppo gli sforzi per strapparlo alla morte sono risultati vani. La persona è stata trovata cadavere appena fuori dalla sua vettura ed morta a causa delle gravissime ustioni che hanno interessato tutto il corpo. Non si esclude il gestolesionistico. I carabinieristazione di Pandino hanno identificato la vittima e avvertito i parenti, ma il riserbo sulle cause e sull’identità dell’uomo sono massime.