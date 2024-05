MUNCH | il grido interiore dell’artista norvegese - in mostra a Milano e Roma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Edvardtornerà in Italia, e lo farà con tutti gli onori del merito. Il celebre pittore, infatti, sarà il protagonista di una retrospettiva che porterà cento opere, prestate in via eccezionale dal museo di Oslo a lui dedicato, nel nostro Paese. Laavrà sede nello storico Palazzo Reale a, dal 14 settembre al 26 gennaio 2025; successivamente, si sposterà nella Capitale, a Palazzo Bonaparte, dal 18 febbraio al 2 giugno 2025.:Ilè un progetto ambizioso e che collettivo. Curata dalla studiosa Patricia G. Berman e promossa dal Comune di-Cultura, che riporta l’artista nel capoluogo lombardo dopo un’assenza di quarant’anni, l’esposizione ha il patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia a, ed è prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia, in collaborazione con il Museodi Oslo. Ed è proprio nella storica residenza dell’Ambasciatore di Norvegia, che ieri, 21 maggio 2024, si è tenuta una conferenza stampa per presentare l’iniziativa.