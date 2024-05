Multe fino a 5 mila euro per chi espone la bandiera italiana in maniera non decorosa | la proposta di legge presentata da FdI

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Esporre in modo sciatto il vessillo tricolore non è una questione puramente estetica, ma è segno di resa al degrado e un pessimo esempio per i cittadini”. È con questa motivazione che un gruppo di 24 deputati di Fratelli d’Italia ha depositato alla Camera, il 17 maggio scorso (e presentato il 15 maggio 2023), unadi“in materia di tutela del decoro nell’esposizione” della. Non solo. La, a prima firma del parlamentare meloniano Marco Padovani, intende anche introdurre una multaa 5per gli enti pubblici che “esibiranno innone impropria latricolore” che – continua la– “rappresenta lo spirito e la tensione di un popolo che si è battuto con tenacia e sacrificio per gli ideali di libertà e unità“. Nel dettaglio, in caso di violazione, si, è prevista “una sanzione amministrativa che andrà dai 400 ai 3“.

