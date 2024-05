Moviola Serie A - Chiesa a CM | 'Paredes esagera nelle protest - Vecino-Lautaro? L'ho vista così'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo

Moviola Gazzetta - Decisione giusta sul gol annullato - moviola Gazzetta - Decisione giusta sul gol annullato - Su Gazzetta la moviola: Regolare al 12’ il 2-0 di Castro, tenuto in gioco da Danilo; giustamente annullato, invece, un minuto dopo il 3-0 di Odgaard: sul tiro di Castro respinto da Szczesny… Leggi ... informazione

Bologna celebra la storica qualificazione in Champions League nonostante il pareggio con la Juventus - Bologna celebra la storica qualificazione in Champions League nonostante il pareggio con la Juventus - Il match epico Al Dall'Ara, il Bologna ha dominato la partita per oltre 70 minuti, mantenendo un vantaggio di tre gol. Tuttavia, la Juventus ha realizzato una rimonta spettacolare, segnando tre reti i ... informazione

La Juve è ospite del Bologna per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live - La Juve è ospite del Bologna per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live - La Juve è ospite del Bologna per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juventus, dopo il pareggio casalingo con la Salernitana trova un altro ... juventusnews24