Move City Sport 2024 | continua la fase organizzativa

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ladi, evento dedicato alloper il benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità, che si terrà dal 22 al 23 ottobrealla Fiera di Bergamo. Il panoramaivo italiano e internazionale sarà rappresentato in questa edizione da una vasta gamma di enti, con il patrocinio confermato da importanti istituzioni, federazioniive, associazioni di promozioneiva e del verde, occasione unica per mostrare come lo, indipendentemente dalle abilità, sia un veicolo di inclusione sociale e di promozione del benessere fisico e mentale. Si sottolinea la collaborazione trae Fondazione Milano Cortina, che partecipa attivamente alla definizione dei contenuti della manifestazione, portando temi attuali come la sostenibilità (CAM eventi), il tema dell’inclusione e del gender e il tema delle infrastrutture temporanee per i grandi eventi.

Padel in carrozzina, lo sport come riabilitazione - Padel in carrozzina, lo sport come riabilitazione - Un open day allo sport Club dedicato ai pazienti di Montecatone, ma non solo. La specialista Simoncini: "È un modo di socializzare" ... ilrestodelcarlino

Morace (M5s): “In Ue parlerò di sport e parità. Il mio no a Berlusconi Con lui donne come oggetti sessuali” - Morace (M5s): “In Ue parlerò di sport e parità. Il mio no a Berlusconi Con lui donne come oggetti sessuali” - Carolina Morace, ex attaccante della nazionale femminile, è candidata alle europee con il M5s come capolista nel Centro ... fanpage

Sport e divertimento per parlare di politica - sport e divertimento per parlare di politica - Francesco Fiordomo organizza evento sportivo a Recanati con candidati e sportivi. Progetto Civico propone miglioramenti per strutture e collaborazioni nel mondo dello sport. ilrestodelcarlino