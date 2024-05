Motta e la Juve - il piano di Giuntoli per Thiago | pronto un biennal - ecco le cifre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Torino, 22 maggio 2024 - Sta per arrivare il nuovo corso della. Porta il nome diche nel giro di 48 ore dovrebbe comunicare l’addio al Bologna per sposare la rivoluzione bianconera impartita da Cristiano, che ha offerto all’attuale tecnico rossoblù un contratto da 3.5 milioni più bonus a stagione per due anni. Servirà aspettare checomunichi al Bologna, dopo un incontro con Saputo, la sua decisione. Il tutto dovrebbe avvenire tra oggi e domani, considerando che stasera, in centro a Bologna, ci sarà la festa in pullman per il ritorno in Champions League dopo 60 anni. Nessuno vuole rovinare la serata e una comunicazione di addio rischierebbe di smorzare l’entusiasmo per un traguardo storico.a partire dalla Germania In casa Bologna la speranza è l’ultima a morire e Saputo è ancora convinto di poter trattenere, ma le chance restano poche.