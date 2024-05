Mosca vuole rivedere confini del Baltico Lituania | Escalation contro Nato e Ue

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il ministero della Difesa russo ha proposto una revisione deidelle acque territoriali russe nel Mar, un passo che il Cremlino oggi ha descritto come non politico, salvo poi aggiungere che "la situazione politica è cambiata in modo significativo" e la Federazione russa deve adottare "misure adeguate" a difesa della propria sicurezza.ha lanciato "un'altra operazione ibrida, questa volta tentando di diffondere paura, incertezza e dubbio sulle loro intenzioni nel Mar", ha affermato Gabrielius Landsbergis, il ministro degli Esteri lituano. "Si tratta di un'evidentelae l'Ue, e deve essere affrontata con una risposta adeguatamente ferma", aggiunge Landsbergis. Il governo lituano sulla vicenda ha convocato l'incaricato d'affari russo a Vilnius. Di minaccia ibrida ha parlato anche la Finlandia, che sta "elaborando i dettagli", ha detto il ministro degli Esteri Elina Valtonen, neo-membro dellail cui confine con la Russia costeggia il Golfo di Finlandia, sui cui si affaccia San Pietroburgo.