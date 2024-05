Mosca | Ue viola regole su asset russi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 15.42 La confisca dei proventi deglida parte dell'Ue è un "esproprio" e una "zione di tutte lee le norme del sistema economico e finanziario internazionale". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Sulla proposta dellaa di modificare i confini marittimi del Mar Baltico con la Finlandia e la Lituania, Peskov non ha smentito le intenzioni del Cremlino. I "falchi del Congresso" Usa, per Peskov, mirano alla "guerra fino all'ultimo ucraino". Laa riconosce lo Stato palestinese.

Cremlino, l'Ue viola tutte le regole sugli asset russi - Cremlino, l'Ue viola tutte le regole sugli asset russi - Un "esproprio" e "una violazione di tutte le regole e le norme del sistema economico e finanziario internazionale". (ANSA) ... ansa

Guerra Ucraina, Mosca verso il cambio unilaterale dei confini marittimi con Finlandia e Lituania nel Baltico: poi la precisazione - Guerra Ucraina, Mosca verso il cambio unilaterale dei confini marittimi con Finlandia e Lituania nel Baltico: poi la precisazione - Le autorità di Mosca hanno deciso unilateralmente di modificare i confini marittimi della Russia con la Lituania e la Finlandia nel Mar Baltico, secondo un progetto di decreto ... ilmessaggero

Algoritmi, multinazionali, ncc... i tassisti scioperano fino alle 22. In centinaia sotto la Regione - Algoritmi, multinazionali, ncc... i tassisti scioperano fino alle 22. In centinaia sotto la Regione - Auto bianche ferme in tutto il paese dalle 8 alle 22: la richiesta al governo di norme condivise per regolare il settore e gestire il servizio ... rainews