Morto un operaio nella metropolitana di Napoli - il treno che guidava è deragliato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Undi 63 anni èin seguito a un incidente sul lavoro verificatosi nel cantiere della nuovatra Capodichino e Poggioreale. AntonioRusso, questo il nome della vittima, sarebbe dovuto andare in pensione a settembre 2024 e, dunque, questi erano gli ultimi mesi della sua attività lavorativa. Oltre al decesso dell’, l’incidente ha inha portato al ferimento di altri tre lavoratori, due dei quali in modo giudicato grave. Gli operai lavorano per l’azienda Sinergo, ovvero la società che sta realizzando la metro di Capodichino.diStando a quanto emerso sull’incidentediche ha portato alla morte dell’, sono note al momento delle parziali ricostruzioni che lasciano tuttavia intendere la dinamica dell’accaduto. Antonio Russo, la vittima, sarebbe stato alla guida di un trenino atto al trasporto materiali sui binari della tratta Secondigliano-Poggioreale.

