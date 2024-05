Morto l’attore e produttore Gaetano Di Vaio | aveva partecipato a ‘Gomorra’

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lutto nel mondo del cinema: èa 56 anniDi. L'attore e, che nel corso della propria carriera è stato candidato ai Nastri d'argento per il miglior soggetto e miglior, èall'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale con il suo scooter nella notte tra il 15 e 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. "Mio fratelloDinon ce l'ha fatta e ci ha lasciato poco fa. È una tragedia purtroppo" ha annunciato all'Ansa l'amico eGianluca Curti di Minerva Pictures. "Ha fatto tanto per Napoli e tanto stava facendo, insieme abbiamo avuto premi per Per Amor Vostro con cui Valeria Golino vinse a Venezia la Coppa Volpi nel 2015, e con la sua Bronxappena prodotto il film di un esordiente. Tutti - prosegue - amavamo la sua energia, la voglia di riscatto e la generosità di dare possibilità anche agli altri".

