Morto Gaetano Di Vaio - era in coma dopo un incidente | è stato il produttore di Gomorra

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Di, attore della serie tv “”: il volto cinematografico era rimasto vittima di unstradale.in seguito a unstradaleDi(credits @Di) – Ilcorrieredellacitta.comNon ce l’ha fattaDi. Ildiin queste ore,una settimana di agonia in ospedale. L’uomo eravittima di un terribilestradale, dove ancora le dinamiche aspettano di essere chiarite dalle autorità. Il volto cinematografico era diventato famoso al grande pubblico soprattutto per il proprio lavoro artistico, che raccontava le difficoltà della periferia partenopea.unstradaleDiDieravittima di unstradale giovedì 16 maggio. L’episodio si verificò in piena notte, quando venne coinvolto in uno scontro nella zona di Qualiano, nella provincia di Napoli.

