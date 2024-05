Mori indagato per le stragi - il procuratore di Firenze | Nostro dovere completare verifiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Iltutte lesullecontinentali del 1993, per le quali sussiste la competenza della Procura di, che hanno imposto accertamenti”. Così Filippo Spiezia,capo del capoluogo toscano, difende la scelta di recapitare un avviso di garanzia al generale dei Carabinieri Mario, ex comandante del Ros ed ex direttore del Sisde (i servizi segreti civili),per strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo ed eversione con l’accusa di non aver agito per impedire gli attentati mafiosi di, Roma e Milano, dei quali – sostengono i pm – era stato informato in anticipo, fin dall’agosto del 1992. “Ilauspicio è quello di proseguire e terminare entro il 2024 questo lavoro con il massimo riserbo e grande attenzione al profilo delle garanzia delle persone coinvolte”, aggiunge Spiezia.