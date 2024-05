Moratti | Zhang - grazie! Oaktree all’Inter? Ecco cosa mi auguro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La notizia del giorno è – ovviamente – il passaggio della proprietà dell’Inter da Suning a, intervistato dal sito calciomercato.com, ci tiene a ringraziaree dà un commento su quanto sta succedendo.un estratto delle sue dichiarazioni. DA PRESIDENTE A PRESIDENTE – Massimorimane il proprietario dell’Inter più longevo della storia recente del club. Al termine degli otto anni di proprietà Suning, con il passaggio a, l’ex presidente si esprime: «Mi aspettavo l’escussione del pegno? Devo dire di no, ero convinto che in qualche modo ci sarebbe stato un colpo di coda e che la famigliarimandasse un po’ più in la certi obblighi. Poi negli ultimi giorni ho bene inteso la direzione. Mi dispiace tanto per Steven, è stato bravissimo e ha vinto trofei importanti. L’ho sentito qualche settimana fa, proverò a chiamarlo ma non è semplice mettersi in contatto con lui dalla Cina.