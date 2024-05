Montereale - il nodo della frana | Serve un nuovo tracciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La scorsa settimana il Comune di Cesena ha riaperto un tratto di circa mezzo chilometro di via Santa Lucia, la strada che dal borgo di Roversano si snoda sulle colline verso Oriola, Diolaguardia e Sorrivoli. In realtà la strada è stata riaperta solo fino al centro Artexplora e al Relais Corbaia, perché subito dopo c’è unaancora più grande di quella appena riparata. Ma c’è un’altra stradastessa zona che è stata inghiottita da un enorme smottamento di terreno e richiederà un intervento molto impegnativo per essere ripristinata: è viache collega la Valle del Savio con quella del Cesuola, dal borgo di Roversano alla chiesa di. Finora, a un anno dal dissesto idrogeologico, ne è stato riaperto un tratto di circa 600 metri da Roversano all’agriturismo Cà Decio. Il tratto rimanente è devastato insieme a terreni e abitazioni destinati alla demolizione.