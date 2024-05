Montepremi Europa League 2023 2024 | quanto guadagna la vincitrice e la finalista a Dublino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AAtalanta e Bayer Leverkusen si sfidano con in palio l’. Una finale tra due favole del calcio europeo: entrambe vanno a caccia di un trionfo storico. Per l’Atalanta si tratterebbe del primo trofeo europeo della sua storia, mentre per il Bayer sarebbe la seconda Coppa Uefa/. Una vittoria permetterebbe a Xabi Alonso di presentarsi alla finale di Coppa di Germania il prossimo 25 maggio con la possibilità di completare una storica tripletta. Ci sono novanta e forse più minuti da giocare. E per le squadre il percorso è stato sfiancante, ma memorabile. L’Atalanta ha eliminato il Liverpool, favorita numero 1 di questa edizione. Il Bayer ha battuto la Roma nel doppio confronto e ora vuole fare lo stesso con un’altra squadra italiana. In palio c’è la gloria. E anche qualche milione nelle casse dei club.

