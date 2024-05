Montecitorio - question time con il ministro Salvini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 22 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponderà a interrogazioni sulle iniziative in relazione al progetto di realizzazione della diga foranea di Genova, con particolare riferimento all’ipotesi di sospensione dei lavori e all’avvio di verifiche sull’utilizzo dei fondi del Pnrr (Bonelli – AVS); sull’ambito di intervento della commissione ispettiva ministeriale sull’autorità portuale di Genova e sul procedimento per la nomina di un nuovo presidente della medesima autorità alla luce dell’inchiesta giudiziaria in corso (Orlando – PD-IDP); sulle iniziative volte a garantire la sicurezza del personale di bordo e degli utenti nell’ambito del trasporto ferroviario, con particolare riferimento ai controlli da effettuare presso le stazioni e al divieto di accesso ai binari per i soggetti sprovvisti di titolo di viaggio (De Monte – IV-C-RE); sulle iniziative volte ad armonizzare i dispositivi e le apparecchiature di rilevamento della velocità, al fine di contrastarne un uso distorto nei confronti degli utenti (Maccanti – Lega).