Montecitorio - question time con il ministro Lollobrigida

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 22 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Ildell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per l’implementazione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole, nel quadro di misure di semplificazione a favore delle aziende del comparto (Ruffino – AZ-PER-RE); sulle iniziative in relazione all’emergenza idrica in Sicilia e in Puglia, con particolare riferimento a ipotesi di moratoria fiscale e contributiva a favore delle relative imprese agricole (Castiglione – FI-PPE); sulle politiche del Governo volte a contemperare le esigenze di tutela della sovranità alimentare e di contrasto al consumo del suolo agricolo con quella dell’implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche con riferimento alla cosiddetta misura “Parco agrisolare” (Foti – FDI).