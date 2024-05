Mondragone - i tanti conflitti d’interesse che pesano sulle nostre spiagge

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024). L’AssociazioneBene Comune continua “in solitaria” a denunciare il silenzio e l’inerzia dell’Amministrazione Lavangaillegittime proroghe delle concessioni balneari (illegittime perché contrascon la direttiva Bolkestein e con l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). L’illegittimità è stata riaffermata lunedì scorso (per l’ennesima volta) dal Consiglio di Stato con 3 sentenze relative ai giudizi oggetto delle decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia, chiarendo: “che la disapplicazione delle norme nazionaliconcessioni demaniali marittime si impone prima, e a prescindere, dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’art.