Mondiali di ritmica a giugno Gli atleti di 5 continenti allo Sporting Milano 3

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lo3 annuncia la partnership con ididi. L’occasione è stata la presentazione del programma delle manifestazioni in calendario fino a dicembre che si è tenuta nella sala Silvio Berlusconi dellodavanti a un parterre di influencer e a decine di aziende rappresentate dai loro manager. Tra questi eventi spiccano la competizione paralimpica di tennis in carrozzina che si svolgerà l’1 e 2e la partnership con la Fig per La tappa milanese del 21, 22 e 23del Circuito World Cup di ginnasticache assegnerà i titoli di Coppa del Mondo 2024, sia individuali che di squadra. Le gare si svolgeranno al Forum di Assago mentre le rappresentative nazionali di tutti e 5 isi alleneranno. L’Italia sarà rappresentata dalla vice-campionessa del mondo in carica Sofia Raffaeli, e dalla squadra nazionale “Le Farfalle”.

