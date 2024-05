Mondiali di Judo - Bellandi è argento nei 78 kg | Lavorerò durament - per ciò che voglio ottenere alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Abu Dhabi, 22 maggio 2024 – E’ arrivata la terza medaglia per l’Italia (dopo quelle ottenute da Scutto e Giuffrida – leggi qui) ed è d’. Aidi, Alicesale sul secondo gradino del podio e lo fa nei 78 kg. E’ stato un cammino travolgente quello dell’atleta delle Fiamme Gie in finale si è arresa al golden score. “Sto come una che arriva in cima e sul più bello cade. –ha detto la plurimedagliata azzurra, pochi minuti dopo la finale, come riporta fijlkam.it– Non pecco di presunzione se dico che arrivo a questi eventi per vincere, ne viene da sé che non ero qui per questo finale ma…devo onorare questa medaglia e devo migliorare me stessa per prendere ciò che ho lasciato qui oggi. Mi aspettano due mesi di lavoro per tornare sul tatami di Parigi per ciò che”. Il racconto della gara – Fonte fijlkam.