Molto soddisfatto il tecnico per la prova corale Caja | Tutti bravissimi - ma non è ancora finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Definirla una passeggiata suonerebbe irriguardoso verso una semifinalista che ha nerbo e talento da vendere, ma la sensazione è stata quella di una Fortitudo da manuale in grado di solcare un divario pressoché netto (87-51 nel computo delle valutazioni di squadra), ripartendo dall’intensità mostrata negli ultimi 10’ di domenica. "I ragazzi sono stati eccellenti in difesa – spiega coach Attilio–, con sprazzi di difesa al limite della perfezione. Come detto in spogliatoio, sono stati, ma volevo fare i miei complimenti a Freeman, metto la sua prestazione di stasera nella top-5 di sempre della mia carriera per quanto riguarda i pivot. Bolpin e Fantinelli sono stati eccellenti, ma Freeman ha chiuso il cerchio. L’abbiamo spaccata nel secondo quarto, dove senza due leggerezze gli avversari avrebbero segnato 6 punti". La serie si sposta dunque a Rieti, campo caldissimo.