Molluschi della pelle | sintomi - diagnos - cura

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I, noti scientificamente come mollusco contagioso, sono infezioni cutanee causate dal molluscum contagiosum virus, un membrofamiglia dei Poxvirus. Questa condizione è particolarmente comune nei bambini, ma può colpire anche gli adulti, soprattutto quelli con un sistema immunitario indebolito. Isi manifestano come piccole lesioni o protuberanze color carne, bianche o leggermente rosate, con una caratteristica forma a cupola e un centro incavato. Queste lesioni sono generalmente indolori, ma possono diventare pruriginose o irritate, soprattutto se infette. La trasmissione del virus avviene attraverso il contatto diretto con lainfetta o con oggetti contaminati, come asciugamani o abbigliamento. Il virus può anche diffondersi per autoinoculazione, ovvero quando una persona tocca una lesione e poi tocca un’altra parte del corpo.

La pelle manda segnali, non trascurateli: dal fuoco di S.Antonio alla meningite, ecco 9 malattie - La pelle manda segnali, non trascurateli: dal fuoco di S.Antonio alla meningite, ecco 9 malattie - La pelle manda segnali, non trascurateli. Non sono i cambiamenti della pelle che piacciono a Vannacci, sono sintomi da non ignorare perché potrebbero essere indizi di una situazione di pericolo. Da un ... blitzquotidiano